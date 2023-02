Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Geldbeuteldiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr betraten eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann einen Friseursalon für Tiere in der Daimlerstraße in Herrenberg. In der Folge soll der Mann die Salonbesitzerin durch ein Gespräch abgelenkt und die Frau in der Zwischenzeit vom Thekenbereich eine grüne Ledergeldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet haben. Anschließend verließen die beiden Täter den Salon in unbekannte Richtung. Die Täterin wurde beschrieben als etwa 160 cm groß, im Alter von 25-30 Jahren, mit dunklen, glatten Haaren, dunklen Augen, einer unreinen Gesichtshaut und mit einer braunen Jacke und einer braunen Hose bekleidet. Der Mann soll im gleichen Alter und etwa 175 cm groß gewesen sein, soll kurze schwarze Haare, einen kurz geschnittenen Vollbart und eine schlanke Statur gehabt sowie schwarze Kleidung getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, inbesondere zu den beiden unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: HERRENBERG.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell