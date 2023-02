POL-LB: BAB 81 Gemarkung Gerlingen: Klarmeldung zu: Liegen gebliebener Lkw sorgt aktuell für Stau

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, um noch ausstehende Fahrzeugreparaturkosten in vierstelliger Höhe nicht begleichen zu müssen, attackierte ein 49-Jähriger am Dienstag gegen 10:20 Uhr in Remseck am Neckar einen 55-Jährigen. Der 49-Jährige hatte seinen BMW bereits im Juli 2022 zur Reparatur in der Kfz-Werkstatt ...

mehr