Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche in Kleingartenvereine - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Heinrich-Deumeland-Straße 13.01.2023, 10.00 Uhr bis 14.01.2023, 09.00 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Heinrich-Nordhoff-Straße 13.01.2023, 12.00 Uhr bis 15.01.2023, 11.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagvormittag und Sonntagvormittag in Gartenhäuser von Kleingartenvereinen in Mörse und der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendeten diverse Gegenstände. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zunächst bemerkte am Samstagmorgen der Pächter einer Parzelle des Kleingartenvereins in der Heinrich-Deumeland-Straße in Mörse einen Einbruch sowohl in seine Gartenlaube als auch in die seines Nachbarn. Hier waren die Täter offensichtlich über ein Fenster in die Gartenhäuser gelangt. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass noch vier weitere Parzellen durch die Einbrecher heimgesucht wurden. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt.

Am Sonntagmorgen teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass in die Gartenhütte seines Nachbarn in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße eingebrochen worden sei. Hier schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Noch während der Spurensicherung meldeten sich insgesamt fünf Personen, in deren Gartenlauben ebenfalls eingebrochen oder dieses zumindest versucht worden war. Auch hier ist das genaue Diebesgut derzeit unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Nähe der Kleingartenvereine gesehen haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Wolfsburg unter 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell