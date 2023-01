Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Geschäft - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Röntgenstraße

14.01.2023, 20.00 Uhr bis 15.01.2023, 08.35 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Geschäft in der Röntgenstraße ein und entwendeten einen geringen Geldbetrag.

Einer aufmerksamen Passantin fiel am Sonntagmorgen die eingeschlagene Glastür des Geschäftes am Dunantplatz auf. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Glastür und verschafften sich so Zutritt zu dem Geschäft. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen mit dem gestohlenen Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell