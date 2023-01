Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbrüche in Pkw - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Bad Segeberg zu mehreren Einbrüchen in Pkw gekommen.

Im Sperber-, im Bussard- und im Pommernweg öffneten die Täter mindestens sechs Pkw und entwendeten zum Teil Lenkräder samt Airbags, Tachoeinheiten, Displays und Außenspiegelgläser.

Der Schaden dürfte in die Tausende gehen. Bis auf einen BMW waren bislang ausschließlich Mercedes betroffen.

Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg nahmen heute Morgen nach bisherigem Stand sechs Strafanzeigen auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht Zeugen und bittet unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den betroffenen Straßen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell