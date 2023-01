Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (10.01.2023) ist es in Kummerfeld zu einem Brand von einem Wohnhaus gekommen. Nach ersten Informationen wurde der Brand um 17:29 Uhr in der Bundesstraße bemerkt. Das als Wohnhaus umgebaute Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt und die Beamten der KI Pinneberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegenwärtig können die ...

