Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht - Motorradfahrer verletzt

Weltersburg (ots)

Am Freitag, 08.07.2022, kam es gegen 09:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K95 zwischen Weltersburg und Willmenrod. Der 63-jährige Motorradfahrer aus der VG Westerburg fuhr in Richtung Willmenrod, als ihm ein schwarzer Sprinter auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark bremsen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Westerburg bittet unter der Rufnummer 02663 98050 um Hinweise von Zeugen.

