POL-PDMT: Freilingen - Festnahme eines Unruhestifters

Wirges (ots) - In einem Mehrparteienhaus in der Walter-Liebig-Straße in Wirges trat aus bislang nicht bekannter Ursache Gas aus einer Gastherme einer Wohnung aus. Mehrere Bewohner klagten in der Folge über Atemwegsbeschwerden. Vorsorglich wurden sieben Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei aus Montabaur waren die Feuerwehren aus Wirges und Siershahn im Einsatz. Die Gastherme wurde im Beisein ...

