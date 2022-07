Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hochwertige E-Mountainbikes entwendet - Zeugen gesucht

Caan (ots)

In der Zeit vom Montag, den 27.06.2022 bis Donnerstag den 30.06.2022 wurden aus einen unverschlossenen Geräteschuppen im Caanerfeld, in der Ortschaft Caan, zwei hochwertige E-Mountainbikes der Marke Canyon gestohlen. Beide Räder waren untereinander mittels eines ABUS-Schlosses verbunden und abgeschlossen. Weiterhin wurde eine zusätzliche Sicherung mittels eines weiteren Schlosses durchgeführt, wobei diese Sicherung an einer neben den Fahrrädern stehenden Aluleiter erfolgte. Beide Räder sowie die Aluleiter wurden von den Tätern vermutlich über einen angrenzenden Feldweg abtransportiert. Es ist aufgrund der Sperrigkeit des Stehlgutes anzunehmen, dass zum Abtransport ein Liefer- oder Pritschenwagen oder ein Anhänger genutzt wurde. Auch könnten mehrere Personen an der Tatausführung beteiligt gewesen sein. Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Bereich Im Caanerfeld oder auf den umliegenden Feldwegen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Tel. 02624-94020 in Verbindung setzen.

