Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Daubach - Diebstahl von Gerüstteilen ***Zeugen gesucht***

Daubach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 03.07.2022, 23:00 Uhr, bis Montag, 04.07.2022, 07:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen Teile eines Baugerüsts entwendet. Dieses stand an einem Neubau in der Waldstraße in Daubach. Da es sich um eine Vielzahl von entwendeten Gerüstteilen handelt, dürfte der Diebstahl durch mehrere Personen mit einem entsprechend großen Fahrzeug durchgeführt worden sein. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, Telefon 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.

