POL-PDMT: Verkehrssicherheitsberatung ist mehr als nur Radfahrunterricht

Montabaur (ots)

Polizeihauptkommissar Marcell Daubach konnte am Ende der Radfahrausbildung des 3. Schuljahrs an der Grundschule in Horbach in 23 strahlende Gesichter blicken. Alle Prüflinge haben bestanden und bekamen ihren Fahrradführerschein überreicht. Besonders groß war die Freude bei zwei ukrainischen Schulkindern, welche ebenfalls die Prüfung bestanden. Extra für sie wurde beim theoretischen Unterricht ein Übersetzer hinzu gezogen, bei der praktischen Prüfung erfolgte die Verständigung auf englisch, sowie mittels Tablet.

Neben PHK Daubach ist auch Polizeioberkommissar Carsten Hommrich als Verkehrssicherheitsberater tätig. Die beiden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Montabaur führen im Rahmen der Jugendverkehrsschule die Beschulungen an den Grundschulen in den Verbandsgemeinden Montabaur, Wirges, Selters und in Teilen auch in der VG Wallmerod durch.

Dabei wird der theoretische Teil der Verkehrserziehung im Sachkundeunterricht durch die Lehrer vermittelt. Dies wird dann in Zusammenarbeit mit der Polizei noch vertieft und im praktischen Unterricht umgesetzt.

So sind hier 5 x 2 Schulstunden pro Klasse als praktische Unterrichtseinheit vorgesehen, in denen Anfahren vom Fahrbahnrand, die Regel "rechts vor links", links abbiegen in/aus Einmündungen, Vorbeifahren an Hindernissen, rechts abbiegen, Verkehrszeichen und ihre Bedeutung (Vorfahrt, etc.) vermittelt werden.

Das Erlernte wird dann zunächst in einer theoretischen Prüfung mittels Fragebogen getestet. In der anschließenden praktischen Fahrprüfung muss sich dann zeigen, ob das erworbene Wissen auch umgesetzt werden kann.

Nach erfolgreichem Abschluss folgt mit der Aushändigung der Fahrrad-Führerscheine die verdiente Auszeichnung für die Kinder.

"Der Blick in die strahlenden Gesichter der Kinder zeigt uns jeden Tag aufs Neue wie wichtig und schön unsere Arbeit an den Schulen ist", so die beiden Verkehrssicherheitsberater.

Neben ihrem Engagement in der Jugendverkehrsschule sind die Verkehrssicherheitsberater für alle Belange und Fragen im Zusammenhang rund um die Verkehrssicherheit zuständig. Das Spektrum ihrer Arbeit geht dabei von der Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden und Kritik von Bürgern über die Analyse von Verkehrsunfällen und ihren Ursachen bis hin zur Erarbeitung von Stellungnahmen zu Baumaßnahmen, Baustellen und Umleitungsstrecken.

