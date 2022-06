Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht - Unbekannter schlug mit Stein auf drei PKW ein - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochmorgen (08.06.2022), gegen 10:00 Uhr, hat ein Unbekannter drei Fahrzeuge in der Berliner Straße in Siegen mit einem Stein beschädigt. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz des Amtsgerichts Siegen.

Der unbekannte Täter zerkratzte und demolierte die dort geparkten PKW. Eine Zeugin stellte den möglichen Tatverdächtigen zur Rede. Dieser flüchtete daraufhin vom Tatort. Die Sachschäden an den PKW werden derzeit auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 65 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Hagere Statur - Schütteres hellgraues Haar - Helle Baskenmütze - Blaue OP-Maske - Helles bzw. grau-beiges Oberteil - Helle Stoffhose - Violett-weinrote Socken

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter der 0271 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell