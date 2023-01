POL-SE: Bönningstedt - Feuer auf Golfplatz - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (10.01.2023) ist es in der Ochsenzoller Straße zu einem versuchten Einbruch in einem Friseursalon gekommen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte die Räume in Garstedt gewaltsam zu betreten, scheiterten jedoch an einer mechanischen Sicherungseinrichtung eines Fensters. Die Tatzeit dürfte zwischen Freitag, 06.01.2023, 18:30 ...

