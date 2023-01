Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Einbruchsversuch in Bahnhofskiosk

Bad Segeberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag (10.01.2023) versucht, in den Kiosk am Bahnhofsplatz in Tornesch einzudringen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:00 und 03:00 Uhr.

Der/die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Entsprechend wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Kiosks unter 04101 2020.

