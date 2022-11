Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall in der Uni-Kurve - 19-Jähriger prallt in Leitplanke

Konstanz (ots)

Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Donnerstagabend auf der Universitätsstraße passiert ist. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der Universitätsstraße in Richtung Schwaketenstraße. Im Bereich einer scharfen Kurve kam der junge Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der 19-Jährige blieb unverletzt, an seinem BMW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das stark demolierte Auto. An der Schutzplanke entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

