POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Nach Parkrempler abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots) - Achtlos weggeworfene oder auch absichtlich angezündete Grabkerzen haben am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, einen Restmüllcontainer am Altstadtfriedhof an der Göllsdorfer Straße in Brand gesetzt. Die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer war am Container rund 50 Euro Schaden ...

