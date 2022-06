Oberstadtfeld (ots) - Am 22.06.2022 gegen 08:07 Uhr befuhr ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 27 von Niederstadtfeld kommend in Richtung Oberstadtfeld. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Böschung. Erst nach einer Strecke von 65 Metern kam er letztlich zum Stillstand. ...

