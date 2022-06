POL-PDWIL: Geldautomat in Jünkerath gesprengt - die Polizei sucht Zeugen

Schalkenmehren (ots) - Am 18.06.2022 zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr befand sich eine 27-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Bad Neuenahr-Ahrweiler am Schalkenmehrener Maar in Schalkenmehren. Hier entwendete ihr ein bisher unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Tasche. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

