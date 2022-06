POL-PDWIL: nicht alltäglicher Verkehrsunfall

Jünkerath (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 23.06.2022, sprengten bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten, welcher im Vorraum der Sparkasse in Jünkerath aufgestellt war. Mehrere Täter flüchteten anschließend in einem dunklen VW Golf in Richtung Esch. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Das war geschehen: Gegen 02:15 Uhr wurden Anwohner durch ...

