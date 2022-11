Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Grabkerzen setzen Mülleimer am Friedhof in Brand

Rottweil (ots)

Achtlos weggeworfene oder auch absichtlich angezündete Grabkerzen haben am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, einen Restmüllcontainer am Altstadtfriedhof an der Göllsdorfer Straße in Brand gesetzt. Die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer war am Container rund 50 Euro Schaden entstanden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Grabkerzen von einem Unbekannten absichtlich angezündet und im Restmüllcontainer deponiert worden sind, bittet die Polizei Rottweil (0741 477-0) um sachdienliche Hinweise.

