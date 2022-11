Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Boll, Lkr. Rottweil) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Oberndorf am Neckar, Boll, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Donnerstagabend nach einem Maschinenbrand in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Härlestraße gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet eine Maschine in der ehemaligen Lehrwerkstatt des Betriebes kurz nach 23 Uhr in Brand und löste einen entsprechenden Alarm aus. Daraufhin rückte die Feuerwehr Oberndorf mit vier Fahrzeugen und 21 Mann zu dem gemeldeten Brand aus und brachte diesen auch schnell unter Kontrolle. Aufgrund des beim Feuer entstandenen Qualms verließen die anwesenden Mitarbeiter der Firma vorsorglich das Gebäude. Nach dem Löschen des Maschinenbrandes und dem Durchlüften des Gebäudes konnte dieses wieder betreten werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der an der betroffenen Maschine entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

