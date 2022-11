Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Nachtragsmeldung: Auto prallt gegen Haus, Unfallverursacher flüchtet

Polizei sucht Mercedes Kombi C-Klasse (25.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr hat ein Autofahrer in der Ortsdurchfahrt Weilersbach einen Unfall verursacht, als er auf abschüssiger von der Straße abkam und gegen ein Haus und Baugerüst prallte. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro und flüchtete (wir berichteten). Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich beim Auto des Unfallverursachers um einen blauen Mercedes Kombi, C-Klasse, Baujahr 2000 - 2005, mit "VS" - Kennzeichen handelt. Die Polizei bittet erneut alle Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den vorne beschädigten Mercedes geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

