Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Nach Unfall einfach weitergefahren

Einfach weitergefahren ist der Fahrer einer grauen Limousine am Dienstagabend nach einem Unfall bei Neckarzimmern. Gegen 19.30 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße 3946 von Neckarzimmern kommend in Fahrtrichtung Dallau unterwegs. Zwischen dem Stockbronner Hof und der Abzweigung Allfelder Weg kam der Frau ein Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr offenbar mittig auf der Fahrbahn. Obwohl die VW-Fahrerin nach rechts auf den Grünstreifen auswich, kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Ohne sich um den Unfall und dem dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Geparktes Auto beschädigt

Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro verursachte ein unbekannter am Dienstag auf einem Parkplatz in Walldürn und machte sich danach aus dem Staub. Zwischen 13.45 Uhr und 19.15 Uhr war ein Fiat 500 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Otto-Hahn-Straße geparkt. In diesem Zeitraum muss jemand beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Auto hängen geblieben sein. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Walldürn-Neusaß: In Golfclub eingestiegen

Ein Golfclub im Mühlweg des Walldürner Ortsteils Neusaß bekam am frühen Dienstagmorgen ungebetenen Besuch. Zwischen 1.30 Uhr und 4.15 Uhr verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Aus der Gaststätte des Golfclubs entwendeten die Täter eine Flasche Whisky und Filter für E-Zigaretten. Zeugen, denen im Mühlweg verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Walldürn: An PKW hängen geblieben - 6.000 Euro Sachschaden

Einfach weitergefahren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er einen in Walldürn geparkten Opel Astra stark beschädigt hatte. Das Betroffene Fahrzeug war zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, auf dem Nibelungen-Parkplatz im Theodor-Heuss-Ring abgestellt. In dieser Zeit blieb ein Unbekannter mit seinem Auto an dem Opel hängen und beschädigte dabei die komplette rechte Fahrzeugseite. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt. Ohne die Polizei zu verständigen machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Buchen: Gegen Brückenpfeiler gefahren

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Buchen. Ein 43-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Sprinter auf der B27 von Buchen kommend in Richtung Walldürn unterwegs. Vermutlich aufgrund von Müdigkeit des Fahrers geriet der Wagen auf dieser Strecke nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Daraufhin kollidierte der Sprinter zunächst mit einem Brückenpfeiler sowie einem Straßenschild und kam dann zirka 100 Meter später zum Stehen. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell