POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2022 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kinder zu Besuch im Polizeipräsidium Heilbronn

Im April 2020 rief das Polizeipräsidium Heilbronn über die sozialen Medien zu einem Kinder-Malwettbewerb auf. Es sollten Bilder rund um das Thema "Polizei" gemalt oder gezeichnet werden. Zu gewinnen gab es einen Besuch bei der Polizei Heilbronn. Am Montag, den 5. September, ab 10 Uhr, war es soweit und das Polizeipräsidium Heilbronn öffnete für rund 50 Kinder mit Begleitung von Eltern und Großeltern die Türen. Zu Beginn begrüßte Polizeivizepräsident und Leiter der Kriminalpolizeidirektion Thomas Schöllhammer im Innenhof des Neubaus die Gäste. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wurde ein buntes Programm geboten, bei dem sie Einblicke in die Polizeiarbeit erhielten. Unter anderem waren ein Streifenwagen, ein Zivilfahrzeug und ein Polizeimotorrad ausgestellt, auf dem die Kinder Platz nehmen und lustige Bilder machen konnten. Ein Highlight war eine Vorführung der Polizeihundeführer aus Offenau, bei der das Training von Schutzhunden und Spürhunden gezeigt wurde. Im Anschluss hatten die Polizeihundeführer für allerlei Fragen der Kinder ein offenes Ohr. Desweiteren durften die Gäste bei den Einsatztrainern die Schutzausrüstung der Polizisten anprobieren, die Funktion eines Funkgerätes kennenlernen und sich Fingerabdrücke abnehmen lassen. Gegen Ende der Veranstaltung gab es für alle kleinen Besucherinnen und Besuchern ein leckeres Eis. Es war ein rundum gelungener Mittag, an dem die Kinder viel Spaß hatten und glücklich nach Hause gehen konnten.

