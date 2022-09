Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Baustellenampel mitten auf der Straße

5.000 Euro Sachschaden entstand am frühen Samstagmorgen, weil jemand eine Baustellenampel auf die Fahrbahn gestellt hatte. Eine 70-Jährige war gegen 2.15 Uhr mit ihrem Skoda auf der Konsul-Uebele-Straße aus Fahrtrichtung Lindenstraße unterwegs, als auf dieser Strecke eine Baustellenampel mitten auf der Fahrbahn stand. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen, sodass ihr PKW mit der Ampel kollidierte. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Die Ampelanlage wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr betriebsbereit war. Regulär ist die Ampelanlage auf Höhe der Baustelle in Fahrtrichtung Lindenstraße aufgestellt. Verm utlich hat ein Unbekannter die Baustellenampel auf die Fahrbahn gerollt. Zeugen, die Hinweis auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld-Bitzfeld: Beim Wenden Unfall gebaut

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag in Bretzfeld. Eine 69-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr die Weißlensburger Straße in Bitzfeld in Richtung Weißlensburg. An der Kreuzung am Ortsausgang Bitzfeld fuhr die Frau nach rechts in die Straße "Am Rain" um zu wenden. Beim wieder Einfahren auf die Weißlensburger Straße, übersah sie offenbar einen von links mit seinem Motorrad heranfahrenden 32-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: PKW beschädigt und abgehauen

Aus dem Staub machte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Freitag in Öhringen einen geparkten PKW beschädigt hatte. Ein 55-Jähriger stellte seinen Audi A5 gegen 8.40 Uhr in der ersten Etage des Parkhauses eines Einkaufsgeschäfts im Haagweg ab. Als er gegen 17.10 Uhr wieder an seinen PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden an der linken Seite fest. Jemand muss beim Ein- oder Ausparken an dem Audi hängen geblieben sein. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

Öhringen: Feuer in Toilette gelegt

Ein Feuer legte eine unbekannte Person am Sonntagnachmittag in einem Toilettenhäuschen in Öhringen. Der Täter zündete offenbar drei Bücher in der Herrentoilette des Toilettenhäuschen am Blütenspielplatz im Hofgarten an. Die dadurch entstandenen Flammen beschädigten ein Fenster des Häuschens. Ein Übergreifen des Feuers auf das restliche Gebäude konnte durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Kupfer aus Garten gestohlen

Ein unbekannter Mann entwendete am Montag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr mehrere Gegenstände aus Kupfer aus einem Garten in Öhringen. Der Betroffene lagerte mehrere aus einer Hausrenovierung stammende Gegenstände aus Kupfer, wie zum Beispiel Dachrinnen, Bleche und Ablaufrinnen, in seinem Garten in der Straße "Am Römerwall". Im genannten Zeitraum sah eine Nachbarin einen Mann im Grundstück des Geschädigten. Als dieser wieder in seinen Garten ging waren die Kupfergegenstände weg. Zeugen, denen Verdächtige Personen aufgefallen sind werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Mulfingen-Hollerbach: Schaf von Hund gerissen

Vermutlich ein Hund tötete am frühen Montagmorgen ein Schaf, welches auf einer Weide in Hollerbach war. Der Eigentümer des Tieres fand es am Montag, gegen 7.30 Uhr, tot auf der Weide neben einem Maler- und Stuckateurbetrieb in der Straße "Badau". Nur wenige Stunden zuvor muss ein Hund das Tier gerissen haben. Ein Wildtierbeauftrager konnte bereits ausschließen, dass das Schaf von einem Wolf gerissen wurde. Zeugen, die Hinweise auf den in Frage kommenden Hund oder dessen Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Kupferzell: Kupferkabel gestohlen

Diebe suchten zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, eine Baustelle in Kupferzell heim. Die Täter flexten eine Lasche am Tor weg und verschafften sich somit Zugang zu dem Gelände in der Künzelsauer Straße. Im dortigen Bereich befanden sich Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Dort entwendeten die unbekannten Täter aus vier Kupferkabeltrommeln zirka 1.000 Meter Kabel. Des Weiteren nahmen die Diebe zirka 30 bis 40 Aluminiumteile mit. Der Diebstahl- und Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

