POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht auf Montag in Heilbronn. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am Montag kollidierte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit einem geparkten BMW in der Hohenloher Straße. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu der unbekannten Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

In ein Vereinsheim in Bad Friedrichshall-Kochendorf sind Unbekannte in der Nacht auf Montag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Sonntag und 7.45 Uhr am Montag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Erlenweg. Im Inneren brachen die Täter einen Getränkeautomaten auf. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Gundelsheim: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Über einen Lagereingang gelangten Einbrecher am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in Gundelsheim. Zwischen 17.30 Uhr am Freitag und 7.15 Uhr am Montag verschafften die Täter sich Zugang zu der Firma in der Heilbronner Straße und entwendeten Bargeld aus einem Tresor, den sie wohl aufbrachen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder konnte die Täter beobachten? Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

Ellhofen: Unter Alkoholeinfluss gegen stehendes Auto gefahren - Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein 20-Jähriger in der Nacht auf Dienstag nach einem Unfall in Ellhofen abgeben. Der junge Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem Seat frontal gegen einen in der Hinteren Straße geparkten BMW gefahren. Durch den Aufprall wurde der BMW auf einen vor ihm stehenden Opel geschoben. Der 20-Jährige stand wohl sichtlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die eingesetze Polizestreife ihn in ein Krankenhaus brachte, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Durch den Unfall war der Seat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.500 Euro.

Lehrensteinsfeld: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Auffahrunfalls am Montagmorgen bei Lehrensteinsfeld. Vermutlich zu spät bemerkt hat ein 52-jähriger Tesla-Fahrer, dass der vor ihm fahrende Mercedes verkehrsbedingt bremste. Der Tesla war gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 2127 in Richtung Lehrensteinsfeld auf den Mercedes aufgefahren. Der Tesla-Fahrer, sein 16-jährige Beifahrer und der 82-jährige Mercedes-Lenker wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

A81 / Möckmühl: LKW kommt von Fahrbahn ab - Zwei Leichtverletzte

Ein 50-jähriger LKW-Fahrer kam am Montagmorgen auf der Autobahn 81 bei Möckmühl alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Wildschutzzaun. Gegen 6.15 Uhr war der Laster auf der Autobahn von Osterburken in Richtung Möckmühl unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und beschädigte etwa 70 Meter Wildschutzzaun. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Beifahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 34.000 Euro.

