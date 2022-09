Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Montag, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen in der Straße "Im Bauernbrunnen" geparkten Mercedes. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal-Dallau: Einbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende unbemerkt in ein Sportheim in Elztal-Dallau ein. Zwischen Samstag, gegen 21 Uhr, und Montag, gegen 12.50 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu dem Vereinsheim in der Straße "Kräenwald", hebelten eine Seiteneingangstür auf und durchsuchten das Innere. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch circa 2.000 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Buchen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in Buchen. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zu dem Markt in der Eisenbahnstraße. Nachdem sie den dortigen Bauzaun zu dem Gelände überwanden, hebelten sie ein Bürofenster im Erdgeschoss auf. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und erbeuteten mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Buchen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Betrunkene Autofahrer unterwegs

Zwei betrunkene Autofahrer waren von Montag auf Dienstag in Buchen mit ihren Autos unterwegs. Gegen 19.40 Uhr überprüften Polizeibeamte einen 63-Jährigen, der mit seinem Ford Focus auf der Bundesstraße 27 unterwegs war. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille.

Ein anderer Mann war ebenfalls berauscht unterwegs. Dieser war in am Dienstag gegen 2.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Landesstraße 519 aus Richtung Bödigheim unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizeibeamten schnell, dass der Mann deutlich durch Alkohol berauscht war. Ein Test zeigte mehr als 3,1 Promille an.

Beide Fahrer mussten nach der Verkehrskontrolle zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Ebenfalls müssen sie mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Buchen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person bereits am 23. August einen Verkehrsunfall in Buchen und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz in der Schüttstraße geparkten Seat Leon. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell