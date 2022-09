Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: 12-jähriger Rollerfahrer angefahren

Eine 27 Jahre alte Frau erfasste mit ihrem VW am Dienstagabend in Künzelsau einen 12-Jährigen Rollerfahrer. Der Junge wollte wohl gegen 18.30 Uhr Kontakt zu einem Fahrgast eines Linienbusses aufnehmen, welcher gerade an einer roten Ampel an einer Kreuzung in der Stettenstraße stand. Dabei begab er sich mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn. Im Anschluss überquerte der 12-Jährige die Straße und wurde von einem VW einer 27-Jährigen frontal angefahren. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Pfedelbach: Apfelbäume beschädigt - Wer war's?

In Pfedelbach wurden zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 13 Uhr, zwei Apfelbäume von einem unbekannten Fahrzeuglenker oder einer unbekannten Fahrzeuglenkerin beschädigt. Der oder die Unbekannte war vermutlich mit einem Fahrzeug auf einem Feldweg an der Wacholderstraße unterwegs, als dieses nach links von der Fahrbahn abkam und die Bäume ramponierte. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Fenster eingeschossen - Zeugen gesucht

Zwischen 8 Uhr und 20 Uhr am Montag schoss in Öhringen eine unbekannte Person vermutlich mit einer Softair-Waffe auf zwei Fenster. Der oder die Unbekannte zielte wohl von einem Gartengrundstück in der Jahnstraße auf ein Bürofenster und ein Fenster von einer Gartenhütte. Das Fenster der Gartenhütte wurde dabei komplett zerstört. In dem anderen Fenster konnten zwei Einschusslöcher festgestellt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten und Hinweise zum Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

