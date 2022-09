Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn / A81: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Zwischen 500 und 600 Liter Kraftstoff entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch aus einem geparkten Sattelzug. Zwischen 0 Uhr und 3 Uhr pumpten die Diebe den Diesel aus den Tanks des Lasters, der auf dem Parkplatz "Holzspitze" der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg abgestellt war. Hierzu schraubten sie den Tankdeckel ab und saugten den Kraftstoff ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Autobahnpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich telefonisch unter der 09341 60040, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte am Dienstagmorgen einen schwer verletzten Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall bei Tauberbischofsheim in ein Krankenhaus. Gegen 8 Uhr befuhr der 21-Jährige mit seinem Kraftrad die Landesstraße 578 zwischen Heckfeld und Dittwar. In diesem Bereich prallte er mit einem Vogel zusammen, woraufhin der Mann vermutlich erschrak und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr er eine Böschung hinab und stürzte. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Totalschaden an dem Motorrad.

