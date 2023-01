POL-SE: Norderstedt - Diebstahl von Baugerüstteilen

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 09.01.2023, haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Pinneberg eine Grünpfeilkontrolle an der Einmündung der Berliner Straße in die Elmshorner Straße in Pinneberg durchgeführt. Der Schwerpunkt der durchgeführten Kontrolle lag auf der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Grünpfeils bei rotem Lichtzeichen. ...

