POL-PPRP: Alkoholisierte PKW-Fahrerin

Ludwigshafen-Süd (ots) - Am 19.03.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Saarlandstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person. Aufgrund von alkoholbedingter Fahrunsicherheit kollidierte der 75-jähriger Fahrer eines Fiat Panda aus Ludwigshafen mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und setzte seine Fahrt fort. Hierbei wurde ein 50-jähriger Mann an der Hüfte ...

mehr