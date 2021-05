Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Falscher Diplomat Zoll entdeckt gefälschte Diplomatenpässe und Barmittelanmeldungen

Singen (ots)

Gottmadingen: Ein falscher Diplomat ging Zöllnern des Hauptzollamts Singen Ende April bei einer Kontrolle in Gottmadingen-Randegg ins Netz. Der Mann wies sich nicht nur mit einem gefälschten Diplomatenpass aus, in seinem Gepäck fanden die Kontrolleure auch gefälschte Barmittelanmeldungen und dubiose Zertifikate.

Auf Befragen gab der 44-jährige Mann aus dem Landkreis Karlsruhe gegenüber den Zöllnern an, dass er gerade aus der Schweiz eingereist sei und keine anmeldepflichtigen Waren oder Barmittel im Wert von 10.000 Euro oder mehr mit sich führen würde. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner in einer Aktentasche mehrere Barmittelanmeldungen in Höhe von insgesamt fast 38 Millionen Euro. Alle Barmittelanmeldungen waren mit einem entsprechenden Registrierkennzeichen des Zolls versehen. Nach eingehender Prüfung stellten die Ermittler jedoch fest, dass die Registrierkennzeichen auf den Anmeldungen gefälscht waren. Auf die gefälschten Barmittelanmeldungen angesprochen, zeigte der Mann plötzlich einen französischen Diplomatenpass vor und wies die Zöllner auf seine diplomatische Immunität hin. Davon unbeeindruckt setzten die Beamten die Kontrolle fort und fanden einen weiteren Diplomatenpass sowie diverse Zertifikate über die Echtheit von insgesamt 5 Milliarden Irakischen Dinar. Die anschließende Überprüfung der Diplomatenpässe ergab, dass diese - wie auch die Barmittelanmeldungen - Totalfälschungen waren. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen wurde gegen den 44-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Die gefälschten Pässe und Anmeldungen wurden sichergestellt.

Was der Mann mit den gefälschten Barmittelanmeldungen und den Echtheitszertifikaten vorhatte, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zusatzinformation:

Jede Person, die mit Barmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr aus einem Drittland nach Deutschland einreist oder aus Deutschland in ein Drittland ausreist, muss diesen Betrag bei der Ein- oder Ausreise unaufgefordert bei der zuständigen deutschen Zollstelle schriftlich anmelden.

