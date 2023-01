Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Fahrzeug in Tiefgarage beschädigt

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Samstagabend und dem gestrigen Montagmorgen ist es in der Tiefgarage des CCU in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Fahrzeug gekommen.

Unbekannte beschädigten die zu einem Verkaufsfahrzeug für Kaffee umgebaute Piaggio, Typ Ape, massiv und entleerten zudem einen Feuerlöscher.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg sucht Zeugen und bittet unter 04193 99130 um sachdienliche Hinweise.

