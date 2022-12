Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Aus Fenster gestürzt

Einen Arm brach sich ein 47-Jähriger am Dienstag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Wellinger Straße. Der 47-Jährige öffnete ein bodentiefes Fenster. Außen war ein Schutzgitter angebracht. Als der Mann dagegen kam, löste sich das Gitter. Mit dem Gitter stürzte er etwa drei Meter in die Tiefe. Er brach sie einen Arm und kam in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, warum sich das Gitter löste.

