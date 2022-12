Ulm (ots) - Gegen 14 Uhr fuhr der 62-Jährige mit einem Mercedes in der Söflinger Straße. Am Theodor-Heuss-Platz stand die Ampel auf rot. Die sah der Mann zu spät. An der roten Ampel stand ein VW. Trotz einer Bremsung fuhr der Mercedes dem VW in das Heck. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden ...

mehr