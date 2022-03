Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKWs kollidieren

Altenburg (ots)

Ponitz: Gestern Vormittag (01.03.2022), gegen 07:45 Uhr, rückten Polizei und in der Folge ein Abschleppdienst in die Talstraße aus. Zuvor hielt dort ein Pkw VW am rechten Fahrbahnrand an. Eine 20-jährige Fahrerin die ebenfalls die Talstraße mit einem Pkw Skoda befuhr kollidierte, scheinbar aufgrund unzureichender Sicht, frontal mit dem abgestellten Pkw VW. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

