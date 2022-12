Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rote Ampel zu spät gesehen

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer in Ulm auf ein stehendes Auto auf.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr der 62-Jährige mit einem Mercedes in der Söflinger Straße. Am Theodor-Heuss-Platz stand die Ampel auf rot. Die sah der Mann zu spät. An der roten Ampel stand ein VW. Trotz einer Bremsung fuhr der Mercedes dem VW in das Heck. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden.

+++++++ 2500727(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell