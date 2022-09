Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Eisdiele in Eggesin

Ueckermünde (ots)

Am heutigen Morgen, 03.09.2022, gegen 07:45 Uhr, wurde der Polizei in Ueckermünde mitgeteilt, dass im Verlaufe der Nacht in eine Eisdiele in Eggesin eingebrochen wurde. Nach ersten Ermittlungen drangen unbekannte Täter über ein Fenster in den Verkaufsraum ein und entwendeten Bargeld. Aufgrund des Spurenaufkommens wurde der Kriminaldauerdienst Anklam zur Tatortarbeit angefordert. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens sind zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden eingeleitet. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

