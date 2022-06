Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meißenheim, Kürzell (ots)

Nachdem Unbekannte offenbar in den frühen Montagmorgenstunden mehrere Quads aus einer Firma im Birkenweg entwendet haben, sind die Beamten des Polizeipostens Schwanau auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr sollen die Langfinger die vier Fahrzeuge der Marken Polaris und Egimotor entwendet und damit geflüchtet sein. Ein Fahrzeug wurde nach einem technischen Defekt im Dreschschopfweg zurückgelassen. An diesem konnten Spuren gesichert werden. Von den weiteren, alle mit LR-Kennzeichen zugelassenen blauen Quads fehlt weiterhin jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07824 662991-0 an die ermittelnden Beamten.

/rs

