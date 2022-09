Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B 104 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots)

Am 02.09.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot die B 104 in Richtung aus Richtung Stavenhagen in Richtung Malchin. Im Bereich des Abzweiges nach Duckow/Pinnow hielt sie ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn an, um zu einer augenscheinlich hilflosen und verletzten Person, die am Rande des angrenzenden Radweges lag, zu eilen. Währenddessen befuhr die 18-jährige Fahrerin eines Pkw VW ebenfalls die Bundesstraße in Richtung Malchin. Sie bemerkte den stehenden PKW Peugeot nicht und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall schleuderte der VW in den Straßengraben. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf und im Thoraxbereich. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Ihr 19-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Auch die Fahrerin des Peugeot und ihre Begleitperson blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000,-Euro. Die B 104 wurde zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Malchin kam zur Unterstützung vor Ort. Die hilflose männliche Person am Straßenrand wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Ursächlich für die Schürfwunden war ein Sturz in Folge einer Alkoholisierung von 2,29 Promille. Bei allen beteiligten Personen handelte es sich um deutsche Staatangehörige. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

