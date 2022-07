Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec am helllichten Tag entwendet

Werl (ots)

Am Montag, zwischen 10:00 und 11:15 Uhr, wurde an der Walburisstraße ein Pedelec entwendet. Das Velo war an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Diebe müssen das Schloss geknackt haben um das Rad zu entwenden. Zeugen dazu, gibt bisher leider nicht. Immer wieder schaffen es Fahrraddiebe hochwertige Pedelecs zu entwenden. Dabei werden meistens die Schlösser aufgebrochen. Darum bittet die Polizei Zeugen um Hinweise, wenn sie Personen an Fahrrädern beobachten, die keinen Schlüssel benutzen um ein Schloss zu öffnen. Die Beamten können dann später vor Ort rausbekommen, wem das Fahrrad gehört. Die Bitte der Kriminalpolizei lautet: "Bitte rufen Sie die 110 wenn der Verdacht besteht, dass ein Fahrrad oder Pedelec gestohlen wird. Nur so können wir Diebe auch erwischen. Wir kommen lieber einmal umsonst - als öfter zu spät!" Zeugen, die die Tat beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell