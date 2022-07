Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht nach Tätern

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 22:59 Uhr, kam es an der Spielplatzstraße zu einem Vorfall. Ein 38-jähriger Mann aus Welver war auf dem Bürgersteig zu Fuß unterwegs. Er hatte zwei Taschen an der Hand und war im Begriff diese am Boden abzustellen. Während er sich bückte kam ein unbekannter Täter von hinten an ihn heran und trat ihm mit Wucht in den Rücken. Das Opfer fiel nach vorn und schlug mit dem Kopf auf den Bürgersteig auf. Der Täter entriss ihm einen kleinen Beutel mit Tabak und flüchtete mit einem zweiten Jugendlichen. Dieser hatte die Tat mit seinem Handy gefilmt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten beschrieben die Täter wie folgt. Beide etwa 16 - 18 Jahre alt und südländische Typen. Einer trug einen weißen Pullover und eine schwarze Hose, der Zweite trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Das Opfer musste zu einer stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 029941-91000 zu melden. (lü)

