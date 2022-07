Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

Am 22.07.2022 um 11:38 Uhr ereignete sich auf der Reichenaustraße ein Verkehrsunfall. Aufgrund des Unfallhergangs und der Verletzungen forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr zur schonenden Rettung des Patienten nach. Nachdem das Fahrzeug stabilisiert war, wurde das Dach des Fahrzeugs mit hydraulischen Rettungsgeräten abgenommen. Parallel stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und bauten einen Sichtschutz auf. Im Anschluss konnte die Person an dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden.

Die Feuerwehr klemmte im Nachgang die Batterien der betroffenen Fahrzeuge ab und sicherte bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes die Einsatzstelle ab.

Nach ungefähr einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte einrücken.

-Einsatzstichwort: Verkehrsunfall

-Datum: 22.07.2022

-Uhrzeit: 11:38 Uhr

-Einsatzort: Reichenaustraße

-Eingesetzte Kräfte: 22

-Fahrzeuge: 6/10-4, 6/44-1, 6/52, 6/44-2, 6/19

