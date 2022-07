FW Konstanz: Sommerabschlussdienst Gefahrgutzug Feuerwehr Konstanz 2022

Konstanz (ots) - Am Vormittag des 02.07.2022 kam es in der Berchenstraße zu einem Küchenbrand. Vor Ort konnte die Meldung von den ersteintreffenden Einsatzkräften bestätigt werden. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und löschte die brennende Küche ab. Parallel wurde über die Drehleiter eine Anleiterbereitschaft sichergestellt. Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Überdruckbelüfter belüftet und stromlos geschalten. Alle alle weiteren ...

