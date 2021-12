Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Einbrüche in Moitzfeld und Lustheide

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei Einbrüche ereigneten sich zwischen Mittwoch und Donnerstag (02.12.) in den Stadtteilen Moitzfeld und Lustheide. Bei einem Einbruch erbeuteten die Täter 24.000 Euro Bargeld.

Am Donnerstag brachen unbekannte Täter zwischen 14:00 und 20:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Moitzfeld ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und Bekleidung aus der Wohnung. Über die genaue Höhe der Beute lässt sich aktuell noch keine Aussage treffen.

Zwischen Mittwoch, 18:10 Uhr, und Donnerstag, 05:40 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Frankenforster Straße eingebrochen; die Täter durchsuchten sämtliche Räume und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Erbeutet wurde ein Tresor samt Inhalt: Persönliche Unterlagen sowie 24.000 Euro Bargeld.

Die Spurensicherung hat in beiden Fällen ihre Arbeit aufgenommen; Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

