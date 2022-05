BKA: Fokus: Forschungsprojekt im BKA geht in die nächste Runde

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichung des Bundeslagebilds Cybercrime 2021 im Rahmen der Cybercrime-Konferenz C³ im Digital Society Institute (DSI) der European School of Management and Technology (ESMT) Berlin Wann: Montag, 09. Mai 2022 Ablauf: Ab 13 Uhr: Einlass für Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Am Pressecounter erhalten Sie Ihr Badge. Stichprobenartig finden am Einlass Taschenkontrollen statt. 13:45 - 14:15 ...

mehr