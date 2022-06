LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Freitag mitgeteilt wurde, versuchten Einbrecher in eine Gaststätte in der Löbervorstadt einzubrechen. Die Täter beschädigten dazu eine Fensterscheibe. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls schafften es die Täter nicht, in das Objekt zu gelangen. An dem Fenster entstand ein Schaden von knapp 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS) ...

