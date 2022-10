Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizisten mit Argusaugen unterwegs

Gingst (ots)

Am Donnerstag, dem 13.10.2022 entdeckten zwei Beamte des Polizeihauptreviers Bergen im Rahmen der Streifentätigkeit bei Gingst einen fahrenden Transporter samt Anhänger und ihnen fiel etwas Merkwürdiges auf.

Sowohl Transporter als auch Anhänger hatten gelbe "TÜV"-Plaketten. Nun ist es so, dass man bereits anhand der Farbe erkennen kann, aus welchem Jahr die Hauptuntersuchung stammt. Es gibt insgesamt sechs Farben, die immer in der gleichen Reihenfolge wiederkehren. Eine gelbe Plakette wäre demnach erst 2027 wieder dran. Eine verlängerte Frist haben Neufahrzeuge, diese müssten erst nach drei Jahren zur Hauptuntersuchung. Die Beamten wurden also stutzig und wie sich herausstellen sollte mit Recht.

Die Kontrolle des Fahrzeuggespanns ergab, dass beide Hauptuntersuchungen bereits vor mehr als einem Jahr hätten geschehen müssen. Ungeachtet dessen, war das Kennzeichen des Anhängers gar nicht für selbigen ausgegeben. Und als wäre das alles noch nicht genug, stellten die Beamten im Transporter ein weiteres amtliches Kennzeichen fest, welches zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die beiden Kennzeichen wurden sichergestellt.

Gegen den 43-jährigen polnischen Fahrer wurden entsprechende Anzeigen unter anderen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung aufgenommen. Die Weiterfahrt für das Fahrzeuggespann wurde untersagt.

