POL-EN: Hattingen- Unbekannte brechen Wohnungstür auf

Hattingen (ots) - Am 16.05.2022 wurde ein bisher unbekannter Mann, gegen 18:40 Uhr, bei einem Ladendiebstahl in einem Getränkehandel in der Kreisstraße gefilmt. Die Person betrat die Filiale und nahm 7 Flaschen hochprozentigen Alkohol an sich und verließ die Filiale, ohne die Flaschen zu bezahlen. Etwas später fiel der Mann erneut in einem Getränkemarkt in Velbert auf, wo er ebenfalls mehrere alkoholische Getränke ...

