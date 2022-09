POL-EN: Schwelm- Unfall beim Abbiegen auf der Hattinger Straße

Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag (23.09 bis 26.09) brachen Unbekannte in die Büroräume einer Firma am Mönkesstück ein. Sie öffneten gewaltsam eine Außentür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Schränke und Schubladen der Büros wurden durchsucht, nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter jedoch keine Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Rückfragen bitte an: ...

